Минус гаубицы и миномет. 44 бригада показала работу артиллеристов на Запорожском направлении

Артиллеристы 44-й бригады "отминусовали" две вражеские гаубицы, а также миномет россиян на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
На обнародованном видео можно увидеть работу украинских бойцов, во время которой было уничтожено:
"Каждый выстрел - это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю", - добавили в бригаде.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) "отминусовали" еще более 1,2 тысячи российских оккупантов, а также уничтожили:
Всего с начала полномасштабной войны враг потерял более 845 тысяч единиц живой силы.
Недавно Силы обороны отбили вражеский штурм на Покровском направлении, во время которого была уничтожена вражеская техника и личный состав россиян.
Тем временем бойцы бригада "Гарт" уничтожили антенну связи и БТР оккупантов под Волчанском.
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