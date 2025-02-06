Мінус гаубиці й міномет. 44 бригада показала роботу артилеристів на Запорізькому напрямку

Артилеристи 44-ї бригади "відмінусували" дві ворожі гаубиці, а також міномет росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

На оприлюдненому відео можна побачити роботу українських бійців, під час якої було знищено:

дві гаубиці 2А65;

міномет.

"Кожен постріл - це зменшення ворожого озброєння та ще один крок до перемоги. Працюємо, поки останній окупант не покине нашу землю", - додали у бригаді.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) "відмінусували" ще більше 1,2 тисячі російських окупантів, а також знищили:

18 танків;

16 бойових броньованих машин;

46 артилерійських систем.

Загалом від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 845 тисяч одиниць живої сили.

Нещодавно Сили оборони відбили ворожий штурм на Покровському напрямку, під час якого було знищено ворожу техніку й особовий склад росіян.

Тим часом бійці бригада "Гарт" знищили антену зв'язку і БТР окупантів під Вовчанськом.