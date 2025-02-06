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Минус гаубицы и миномет. 44 бригада показала работу артиллеристов на Запорожском направлении

Четверг 06 февраля 2025 11:36
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Минус гаубицы и миномет. 44 бригада показала работу артиллеристов на Запорожском направлении Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Артиллеристы 44-й бригады "отминусовали" две вражеские гаубицы, а также миномет россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

На обнародованном видео можно увидеть работу украинских бойцов, во время которой было уничтожено:

  • две гаубицы 2А65;
  • миномет.

"Каждый выстрел - это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю", - добавили в бригаде.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) "отминусовали" еще более 1,2 тысячи российских оккупантов, а также уничтожили:

  • 18 танков;
  • 16 боевых бронированных машин;
  • 46 артиллерийских систем.

Всего с начала полномасштабной войны враг потерял более 845 тысяч единиц живой силы.

Недавно Силы обороны отбили вражеский штурм на Покровском направлении, во время которого была уничтожена вражеская техника и личный состав россиян.

Тем временем бойцы бригада "Гарт" уничтожили антенну связи и БТР оккупантов под Волчанском.

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