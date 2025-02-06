Минус гаубицы и миномет. 44 бригада показала работу артиллеристов на Запорожском направлении

Артиллеристы 44-й бригады "отминусовали" две вражеские гаубицы, а также миномет россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

На обнародованном видео можно увидеть работу украинских бойцов, во время которой было уничтожено:

две гаубицы 2А65;

миномет.

"Каждый выстрел - это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю", - добавили в бригаде.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) "отминусовали" еще более 1,2 тысячи российских оккупантов, а также уничтожили:

18 танков;

16 боевых бронированных машин;

46 артиллерийских систем.

Всего с начала полномасштабной войны враг потерял более 845 тысяч единиц живой силы.

Недавно Силы обороны отбили вражеский штурм на Покровском направлении, во время которого была уничтожена вражеская техника и личный состав россиян.

Тем временем бойцы бригада "Гарт" уничтожили антенну связи и БТР оккупантов под Волчанском.