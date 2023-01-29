Ще один нардеп екс-ОПЗЖ написав заяву на складання мандату

Народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ, написав заяву на складання мандату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар колишнього співголови партії ОПЗЖ Юрія Бойко "Суспільному" .

Бойко також підтвердив, що заяви на складання мандатів народних депутатів написали Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

Зазначимо, що джерело РБК-Україна у Верховній Раді повідомило, що ці депутати написали заяви на складання мандату, але вони ще не надійшли до парламенту.

До того ж, джерела РБК-Україна допускали, що вищезазначені депутати та ще кілька народних обранців можуть втратити мандати через подвійне громадянство.

Як повідомлялося раніше, Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Кузьміна, Тараса та Рабіновича через наявність у них громадянств інших країн.

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