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"Минус два мандата". Арахамия анонсировал новые чистки в парламенте

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 14:30
"Минус два мандата". Арахамия анонсировал новые чистки в парламенте Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вскоре еще два народных депутата от бывшей ОПЗЖ лишатся мандатов. Это произойдет в ближайшую пленарную неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

"Продолжаем работать над очисткой парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может и больше. Детали - вскоре", - отметил Арахамия.

Он добавил, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах.

"К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", - добавил нардеп.

Как сообщало ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте, нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов.

Такое же заявление написал народный депутат Олег Волошин, входивший в бывшую фракцию ОПЗЖ.

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