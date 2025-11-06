Мінус 9,5 тисяч окупантів за рік. СБУ показала кадри знищення росіян у Покровську

За рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували у Покровську 9,5 тисяч окупантів. Бійці показали унікальні кадри знищення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях", - зазначили в СБУ.



За останній рік оборони цього напрямку, воїни "відмінусували" 9,5 тисяч осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:

255 танків;

433 ББМ;

343 артилерійські системи та РСЗВ;

78 засобів ППО;

12 засобів РЕБ/РЕР;

4 553 одиниці автотранспорту;

3 824 ворожі позиції та укріплення;

65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

"Ми й надалі захищатимемо нашу землю від російських окупантів, які заплатять своїми життями за вторгнення на нашу територію!", - наголосили в СБУ.