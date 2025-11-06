ua en ru
Мінус 9,5 тисяч окупантів за рік. СБУ показала кадри знищення росіян у Покровську

Покровськ, Донецька область, Четвер 06 листопада 2025 22:52
Мінус 9,5 тисяч окупантів за рік. СБУ показала кадри знищення росіян у Покровську Фото: СБУ показала кадри знищення росіян у Покровську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За рік спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували у Покровську 9,5 тисяч окупантів. Бійці показали унікальні кадри знищення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях", - зазначили в СБУ.

За останній рік оборони цього напрямку, воїни "відмінусували" 9,5 тисяч осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:

  • 255 танків;
  • 433 ББМ;
  • 343 артилерійські системи та РСЗВ;
  • 78 засобів ППО;
  • 12 засобів РЕБ/РЕР;
  • 4 553 одиниці автотранспорту;
  • 3 824 ворожі позиції та укріплення;
  • 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

"Ми й надалі захищатимемо нашу землю від російських окупантів, які заплатять своїми життями за вторгнення на нашу територію!", - наголосили в СБУ.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, вже довгий час Покровський напрямок залицається найгарячішою ділянкою фронту. Зараз у Донецькій області тривають важкі бої за саме місто Покровськ.

Вчора, 5 листопада, Генеральний штаб ЗСУ спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти.

Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.

Втім, ситуація залишається складною: росіяни вже перебувають у місті, хоча їх звідти активно вибивають. Задіяно багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.

Водночас у Покровську залишається понад тисяча мирних жителів. Їхня евакуація практично неможлива через активні бойові дії.

