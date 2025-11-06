ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус 9,5 тысяч оккупантов за год. СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске

Покровск, Донецкая область, Четверг 06 ноября 2025 22:52
UA EN RU
Минус 9,5 тысяч оккупантов за год. СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске Фото: СБУ показала кадры уничтожения россиян в Покровске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали в Покровске 9,5 тысяч оккупантов. Бойцы показали уникальные кадры уничтожения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях", - отметили в СБУ.

За последний год обороны этого направления, воины "отминусовали" 9,5 тысяч человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:

  • 255 танков;
  • 433 ББМ;
  • 343 артиллерийские системы и РСЗО;
  • 78 средств ПВО;
  • 12 средств РЭБ/РЭР;
  • 4 553 единицы автотранспорта;
  • 3 824 вражеские позиции и укрепления;
  • 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Мы и в дальнейшем будем защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!", - подчеркнули в СБУ.

Бои за Покровск

Напомним, уже долгое время Покровское направление считается самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.

Вчера, 5 ноября, Генеральный штаб ВСУ опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты.

Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Впрочем, ситуация остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Задействовано много разных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

В то же время в Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донецкая область Покровск Война в Украине
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины