Мінус 5% за тиждень. Рейтинг Путіна продовжує падати з рекордною швидкістю
За тиждень рейтинг російського диктатора Володимира Путіна впав одразу на 5%. Це рекордна швидкість зниження підтримки росіянами глави Кремля з 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Агентство.
Згідно даних фонду "Громадська думка", який працює з Кремлем (ФОМ), частка росіян, які позитивно оцінюють роботу Путіна на своїй посаді, впала відразу на 5 процентних пунктів (п.п.).
Таке різке падіння соцслужба не фіксувала з осені 2022 року. Продовження падіння схвалення роботи Путіна зафіксував і державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД). За даними цієї соцслужби, показник падає вже третій тиждень поспіль.
Позитивно роботу Путіна на своїй посаді оцінили 66% респондентів проти 71% тижнем раніше. Востаннє на 5 п.п. за тиждень оцінка роботи Путіна, за даними ФОМ, падала наприкінці вересня та на початку жовтня 2022 року, на тлі мобілізації.
Фото: рейтинг Путіна падає з рекордною швидкістю (результати дослідження)
66% - це новий мінімум із початку війни в Україні. Негативно його роботу оцінили 16% опитаних, що також стало новим максимум із моменту вторгнення.
Довіра до Путіна також скоротилася, але не так різко - на 2 п.п. за тиждень. 67% опитаних сказали, що довіряють президентові.
Ще 20% респондентів не довіряють йому (+2 в.п. за тиждень). Обидва показники досягли цих рівнів уперше з початку війни.
На 4 п.п. впала частка респондентів, які позитивно ставляться до урядової роботи. Вона досягла 41% і наблизилася до долі тих, хто оцінює роботу кабміну негативно (37% +3 в.п.).
Частка опитаних, які позитивно оцінили роботу глави уряду Михайла Мішустіна, також впала на 3 п.п. та становила 49%.
За даними ВЦВГД, схвалення Путіна за тиждень впало на 0,9 в.п. і досягло 65,1% (проти 70,4 у середині червня). Довіра до президента скоротилася на 1,3 в.п., до 71% (проти 76,7% у середині червня).
Рівень схвалення досягнув нового мінімуму з початку війни, а рівень довіри зрівнявся з попереднім мінімумом, який фіксувався у квітні на тлі блокувань в інтернеті.
При цьому ВЦВГД фіксує зростання схвалення роботи уряду (45,6%, +0,7 в.п.) та Мішустіна (47,3% +3,5 в.п.).
Чому падає рейтинг Путіна
Головною причиною падіння рейтинга Путіна є паливна криза у Росії. Другий тиждень поспіль найбільше опитаних (19%) називали подією тижня дефіцит палива.
Теми війни в Україні (18%) та обстрілів Росії (14%) стали другою та третьою відповідно.
Також впливати на настрої росіян може і загальна економічна ситуація. У червні споживчі настрої росіян погіршилися до рівня осені 2022 року, свідчить дослідження Левада-Центру.
Рейтинг Путіна
Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна серед росіян знижувався другий тиждень поспіль. Причиною стали далекобійні санкції України.
Схвалення діяльності Путіна в опитуванні, проведеному з 29 червня по 5 липня, висловили 66% респондентів. Це на 0,9 процентного пункту менше, ніж тижнем раніше.
Довіру Путіну висловили 72,3% опитаних - на 1 процентний пункт менше, ніж попереднього тижня.
Тим часом атаки на нафтову інфраструктуру Росії тривають. Внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей, а криза з пальним зачепила близько 50 мільйонів громадян країни-агресорки.
Майже 50 регіонів запровадили обмеження на продаж бензину ще до кінця червня.