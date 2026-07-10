Рейтинг Путіна обвалюється другий тиждень поспіль: результати опитування

Рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна серед росіян знижується вже другий тиждень поспіль. Причиною стали далекобійні санкції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування державного ВЦВГД.

Що показало опитування

Схвалення діяльності Путіна в опитуванні, проведеному з 29 червня по 5 липня, висловили 66% респондентів. Це на 0,9 процентного пункту менше, ніж тижнем раніше.

Довіру Путіну висловили 72,3% опитаних - на 1 процентний пункт менше, ніж попереднього тижня.

Обидва показники падають два тижні поспіль: схвалення знизилося на 4,4 в.п. (з 70,4%), довіра - також на 4,4 в.п. (з 76,7%).

Рівень несхвалення зріс за тиждень на 1,2 в.п., до 22,5%. Недовіра до Путіна зросла на 0,7 в.п., до 22,8%.

При цьому мінімумів воєнного часу, зафіксованих у середині квітня на тлі блокувань інтернету (65,6% схвалення, 71% довіри), обидва показники поки не досягли.

Падіння довіри фіксує й наближений до Кремля фонд "Громадська думка". За його опитуванням, проведеним 3-5 липня, довіра до Путіна впала з 71% до 69%. Водночас ФОМ зафіксував зростання оцінки роботи президента - з 70% до 71%.

Чому падають рейтинги

Головною подією тижня для росіян, за даними ФОМ, став дефіцит бензину та його подорожчання - так відповіли 20% опитаних.

Для порівняння: "спецоперацію" загалом назвали темою тижня 18% респондентів, а обстріли російських територій - 12%.

Ще тиждень тому основними подіями для росіян були обстріли Росії (19%) та "СВО в цілому" (15%), а про дефіцит бензину говорили лише 14% опитаних.

Що передувало паливній кризі

Тим часом атаки на нафтову інфраструктуру Росії тривають. Внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей, а криза з пальним зачепила близько 50 мільйонів громадян країни-агресорки.

Майже 50 регіонів запровадили обмеження на продаж бензину ще до кінця червня.

Як повідомляло РБК-Україна, радники пропонували главі Кремля перемир'я по лінії фронту, однак він відхилив цю ідею.

