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Минус 5% за неделю. Рейтинг Путина продолжает падать с рекордной скоростью

11:12 17.07.2026 Пт
2 мин
Как изменился уровень доверия россиян к Путину?
aimg Татьяна Степанова
Минус 5% за неделю. Рейтинг Путина продолжает падать с рекордной скоростью Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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За неделю рейтинг российского диктатора Владимира Путина упал сразу на 5%. Это рекордная скорость снижения поддержки россиянами главы Кремля с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Агентство.

Согласно данным фонда "Общественное мнение", работающего с Кремлем (ФОМ), доля россиян, положительно оценивающих работу Путина в своей должности, упала сразу на 5 процентных пунктов (п.п.).

Такое резкое падение соцслужба не фиксировала с осени 2022 года. Продолжение падения одобрения работы Путина зафиксировал и государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным этой соцслужбы, показатель падает уже третью неделю подряд.

Положительно работу Путина в своей должности оценили 66% респондентов против 71% неделей ранее. Последний раз на 5 п.п. за неделю оценка работы Путина, по данным ФОМ, падала в конце сентября и начале октября 2022 года, на фоне мобилизации.

Фото: рейтинг Путина падает с рекордной скоростью (результаты исследования)

66% - это новый минимум с начала войны в Украине. Отрицательно его работу оценили 16% опрошенных, что также стало новым максимумом с момента вторжения.

Доверие к Путину также сократилось, но не так резко - на 2 п.п. через неделю. 67% опрошенных сказали, что доверяют президенту.

Еще 20% респондентов не доверяют ему (+2 п.п. в неделю). Оба показателя достигли этих уровней впервые с начала войны.

На 4 о.п. упала доля респондентов, положительно относящихся к правительственной работе. Она достигла 41% и приблизилась к доле тех, кто оценивает работу кабмина отрицательно (37% +3 п.п.).

Доля опрошенных, положительно оценивших работу главы правительства Михаила Мишустина, также упала на 3 п.п. и составила 49%.

По данным ВЦИОМ, одобрение Путина за неделю упало на 0,9 п.п. и достигло 65,1% (против 70,4 в середине июня). Доверие к президенту сократилось на 1,3 п.п., до 71% (против 76,7% в середине июня).

Уровень одобрения достиг нового минимума с начала войны, а уровень доверия сравнялся с предыдущим минимумом, фиксировавшимся в апреле на фоне блокировок в интернете.

При этом ВЦИОМ фиксирует рост одобрения работы правительства (45,6%, +0,7 п.п.) и Мишустина (47,3% +3,5 п.п.).

Почему падает рейтинг Путина

Главной причиной падения рейтинга Путина является топливный кризис в России. Вторую неделю подряд больше опрошенных (19%) называли событием недели дефицит топлива.

Темы войны в Украине (18%) и обстрелов России (14%) стали второй и третьей соответственно.

Также влиять на настроения россиян может и всеобщая экономическая ситуация. В июне потребительские настроения россиян ухудшились до уровня осени 2022 года, говорит исследование Левада-Центра.

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