Мінус 400 тисяч доларів: ЗСУ приземлили надрідкісний російський дрон (відео)

19:25 22.03.2026 Нд
Таких апаратів у ворога одиниці, а ціна комплексу вражає
aimg Сергій Козачук
Фото: прикордонники знищили російський безпілотник "Скат" (Ростех)

Українські військові знищили рідкісний російський безпілотник "СКАТ 450М", вартість якого оцінюється у сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ "Стрікс".

Деталі ліквідації ворожої техніки

Екіпажі підрозділу "Стрікс" виявили та ліквідували російський БПЛА "СКАТ 450М". Цей апарат вважається дуже рідкісним екземпляром у розпорядженні окупаційних військ.

За весь час повномасштабного вторгнення було знищено лише від 10 до 20 одиниць такої техніки. Орієнтовна вартість одного комплексу становить близько 400 тисяч доларів.

У підрозділі зазначили, що ворог намагається адаптуватися та впроваджувати нові види озброєння, проте українські захисники готові до подібних викликів.

Полювання на рідкісні дрони РФ

Нагадаємо, нещодавно фахівець із систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов показав новий рідкісний дрон росіян "Клин", який вдалося збити Силам оборони. Особливістю апарату є використання сучасної технології акумуляторів Li-AFB.

Також повідомлялося, що окупанти почали масово перекидати на фронт дешеві дрони на базі БПЛА "Блискавка", які замінюють дорожчі ударні апарати.

Окрім цього, Росія вдалася до показової атаки на Київ, витративши 40 дороговартісних "Ланцетів". Як пояснив експерт, ці дрони не мали шансів на успіх через обмежену дистанцію польоту, а операція мала суто пропагандистський характер.

Водночас українські технології демонструють ефективність і за межами країни - вітчизняні дрони-перехоплювачі вже допомогли збити кілька іранських безпілотників у районі Перської затоки.

Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
