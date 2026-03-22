Мінус 400 тисяч доларів: ЗСУ приземлили надрідкісний російський дрон (відео)

Українські військові знищили рідкісний російський безпілотник "СКАТ 450М", вартість якого оцінюється у сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ "Стрікс" .

Деталі ліквідації ворожої техніки

Екіпажі підрозділу "Стрікс" виявили та ліквідували російський БПЛА "СКАТ 450М". Цей апарат вважається дуже рідкісним екземпляром у розпорядженні окупаційних військ.

За весь час повномасштабного вторгнення було знищено лише від 10 до 20 одиниць такої техніки. Орієнтовна вартість одного комплексу становить близько 400 тисяч доларів.

У підрозділі зазначили, що ворог намагається адаптуватися та впроваджувати нові види озброєння, проте українські захисники готові до подібних викликів.