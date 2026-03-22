Минус 400 тысяч долларов: ВСУ приземлили сверхредкостный российский дрон (видео)

Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник "СКАТ 450М", стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.

Детали ликвидации вражеской техники Экипажи подразделения "Стрикс" обнаружили и ликвидировали российский БПЛА "СКАТ 450М". Этот аппарат считается очень редким экземпляром в распоряжении оккупационных войск. За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь от 10 до 20 единиц такой техники. Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет около 400 тысяч долларов. В подразделении отметили, что враг пытается адаптироваться и внедрять новые виды вооружения, однако украинские защитники готовы к подобным вызовам.