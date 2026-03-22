Минус 400 тысяч долларов: ВСУ приземлили сверхредкостный российский дрон (видео)
Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник "СКАТ 450М", стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение "Стрикс".
Детали ликвидации вражеской техники
Экипажи подразделения "Стрикс" обнаружили и ликвидировали российский БПЛА "СКАТ 450М". Этот аппарат считается очень редким экземпляром в распоряжении оккупационных войск.
За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь от 10 до 20 единиц такой техники. Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет около 400 тысяч долларов.
В подразделении отметили, что враг пытается адаптироваться и внедрять новые виды вооружения, однако украинские защитники готовы к подобным вызовам.
Охота на редкие дроны РФ
Напомним, недавно специалист по системам РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов показал новый редкий дрон россиян "Клин", который удалось сбить Силам обороны. Особенностью аппарата является использование современной технологии аккумуляторов Li-AFB.
Также сообщалось, что оккупанты начали массово перебрасывать на фронт дешевые дроны на базе БПЛА "Молния", которые заменяют более дорогие ударные аппараты.
Кроме этого, Россия прибегла к показательной атаке на Киев, потратив 40 дорогостоящих "Ланцетов". Как пояснил эксперт, эти дроны не имели шансов на успех из-за ограниченной дистанции полета, а операция носила сугубо пропагандистский характер.
В то же время украинские технологии демонстрируют эффективность и за пределами страны - отечественные дроны-перехватчики уже помогли сбить несколько иранских беспилотников в районе Персидского залива.