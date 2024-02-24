"Мінус 3 БМП та 30 окупантів за 15 хвилин". Бійці 3-ї штурмової показали, як воювали в Авдіївці

Українські військові під час боїв в Авдіївці знищили три російські БМП та 30 російських окупантів протягом 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду .

Під час заходу в місто підрозділи Третьої штурмової бригади зачистили й вирівняли позиції в єдину лінію оборони. Так, одну з них, "Ракету", зайняли бійці 2-ї та 3-ї рот 2-го штурмового бата. Після чого ворог розпочав її штурм.

"Одна за іншою БМП доставляли ворожий десант впритул до "Ракети". Але моментальна реакція бійців, відкриття щільного вогню з кулеметів, стрілецької зброї, РПГ, і піхота противника почала сипатись", - пояснили військові.

Як результат, українські військові ліквідували за 15 хвилин три російських БМП та 30 окупантів.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Ми писали, що 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

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