Російський Слов'янськ-на-Кубані потрапив під удар: горить НПЗ, атаковано ще одне підприємство
У ніч на 26 січня невідомі дрони атакували російський Слов'янськ-на-Кубані. Унаслідок атаки загорівся НПЗ і було атаковано ще одне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та моніторингові Telegram-канали.
Раніше цієї ночі ми вже писали, що Краснодарський край РФ перебуває під атакою невідомих дронів. Зокрема, у пабліках писали про атаку на Слов'янськ-на-Кубані, а саме - на місцевий НПЗ.
Станом на ранок Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку на нафтопереробний завод і ще одне підприємство, внаслідок чого на обох об'єктах виникли пожежі.
"Фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств... Також на території підприємств сталися загоряння, які ліквідовують фахівці відповідних служб", - ідеться в публікації.
Водночас підписники моніторингових каналів уточнюють, що в місті горить місцевий НПЗ. Яке ще було атаковано підприємство - поки невідомо.
Паралельно в соцмережах з'явилися чергові кадри, коли в момент атаки в Слов'янську-на-Кубані було чути стрілянину (мабуть, роботу ППО).
Обстріли Росії
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня Слов'янськ-на-Кубані теж був атакований дронами. Росіяни скаржилися, що в місті було чути вибухи, а під ударом опинився НПЗ, після чого на об'єкті виникла пожежа.
Також ми інформували, що в ніч на 10 січня у Слов'янську-на-Кубані теж прогриміли вибухи. Це сталося на тлі загрози застосування дронів і ракетної небезпеки. Росіяни припускали, що метою атаки міг стати нафтопереробний завод.