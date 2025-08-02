Андре Тан назвав фатальні помилки, які зіпсують увесь "лук": зверніть увагу на взуття

Дизайнер Андре Тан розповів, які типові помилки при виборі взуття здатні усе зіпсувати. Навіть якщо вбрання буде стильним, важливо пам'ятати і про чобітки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Тан розповів на своїй сторінці в Instagram .

Головні помилки при виборі взуття

"Ідеальний лук - це не тільки одяг, а ще й правильно підібране взуття", - наголосив Тан.

Тому він вирішив виокремити три типові помилки, які можуть зіпсувати увесь образ.

Занадто великі кросівки з легкими сукнями

"Так, об'ємні кросівки авжеж тренді, але не всюди і не завжди. Колись сукні повітряні, а кросівки важкі - баланс лінії фактур порушується", - пояснив стиліст.

Під легку сукню він радить обирати менш громіздкі моделі або витончені мюлі, сандалі, чи навіть балетки.

Занадто яскраве взуття та яскравий одяг

"Якщо одяг і взуття змагаються, як-то кажуть, за увагу, страждає цілісність образу" - наголосив Андре.

Він радить використовувати правило одного акценту: або яскравий одяг, або яскраве взуття. Так образ завжди буде виглядати дуже вишуканим, а не хаотичним.

Неправильно підібраний розмір

"Занадто тісне або велике взуття не лише погано виглядає, а ще й псує ходу та й настрій. Коли я був студентом, я купував взуття на мінус 70% на розпродажі, яке на два розміри менше", - зізнався Тан.

Тоді йому було боляче ходити. Хоча й його взуття було гарним, радості воно не приносило.

"Зараз ми живемо в той час, коли тільки-тільки комфорт і нічого більше", - наголосив Андре.