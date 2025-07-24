Дружина Решетніка вразила стильним total white "луком": лаконічно й елегантно

Христина Решетнік продемонструвала стильний літній образ, обравши total white look - один із головних трендів сезону. Легка сукня, мінімалістичні аксесуари та природний макіяж створили вишуканий і водночас невимушений стиль, що чудово поєднує комфорт та елегантність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала Христина Решетнік

Сукня

Для вечірнього виходу дружина телеведучого обрала довгу максісукню білого кольору. Вона має V-подібний виріз і завищену талію, що підкреслює силует.

Фасон сукні вільний, з широкою спідницею, яка красиво майорить і створює динамічний ефект. Легка тканина ідеально підходить для теплого клімату.

Взуття

Доповнити сукню вона вирішила шльопанцями на низькому ходу коричневого кольору, які гармонійно доповнюють невимушений лук.

Модна сукня дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сумка

Доповнити стильний лук Христина Решетнік вирішила білою сумкою через плече. Сумка має прямокутну форму із заокругленими краями та логотип, що складається з двох переплетених літер "C" і "D", характерний для бренду Dior.

Сумка має елегантний і вишуканий вигляд, ідеально доповнюючи білий легкий образ.

Аксесуари

Аксесуари мінімальні, що підкреслює простоту й елегантність образу. На зап'ясті видно браслет. Відсутність масивних прикрас дозволяє сукні бути головним акцентом.

Зачіска і макіяж

Зачіска має природний вигляд, волосся зібране у хвіст, що відповідає легкому настрою образу. Макіяж теж натуральний, підкреслює свіжість обличчя.

Образ дуже свіжий, романтичний і жіночний. Білий колір сукні виділяється на тлі вечірнього освітлення і темного неба, створюючи приємний контраст.

Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Образ дуже простий, але водночас витончений і стильний. Відсутність зайвих деталей, чисті лінії сукні та нейтральна колірна гамма роблять його мінімалістичним, але не нудним.

Його можна охарактеризувати як курортний шик з елементами бохо. Це ідеальний приклад того, як поєднати комфорт і елегантність для літнього відпочинку.

Чому total white look у тренді влітку 2025

Чистота, свіжість і легкість

Білий асоціюється з чистотою, простором і спокоєм - саме те, чого багатьом не вистачає в епоху візуального перевантаження. Влітку він має особливо актуальний вигляд: відбиває сонце, створює відчуття прохолоди та легкості навіть у спекотну погоду.

Мінімалізм та усвідомлений стиль

Total white - це втілення мінімалістичної естетики: нічого зайвого, лише лінії, силуети, фактури. Саме тому цей образ так активно використовують у капсульних гардеробах, а також у сучасному smart casual та офісному стилі.

Христина Решетнік з чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Гра з текстурами та формами

Білий дозволяє експериментувати з матеріалами: бавовна, льон, шифон, сітка, денім, мереживо, костюмна тканина.

Ідеальний для стрітстайлу та Instagram

Білий має дорогий, фотогенічний і вічно актуальний вигляд. Він грає зі світлом, створює об'єм і робить будь-який образ свіжим. Тому його вибирають як знаменитості, так і fashion-блогери на тижнях моди.

Універсальний

Total white пасує будь-якій статі, віку чи стилю - від романтичних жіночих суконь до лаконічних костюмів у стилі old money. А ще його можна легко адаптувати під будь-яку подію: ділову зустріч, вечірку, прогулянку або навіть весілля.

Христина Решетнік показала стильну сукню на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)