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Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживают

Вторник 05 августа 2025 13:41
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Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживают Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про оттенки, которые обладают "омолаживающим эффектом".

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.

По его словам, эти цвета освежают лицо, смягчают черты и придают образу легкости. Главное - выбирать те оттенки, которые подчеркивают именно ваши природные особенности.

Лавандовый

Нежный пастельный оттенок лаванды создает эффект легкого свечения кожи и зрительно маскирует мелкие недостатки.

Идеально подходит светлокожим девушкам с голубыми или серыми глазами и светлыми волосами.

Этот цвет придает образу свежести и изысканности, делая черты лица более мягкими.

Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживаютАндре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)

Светло-голубой

Прохладный и освежающий тон, который прекрасно подходит обладательницам зеленых или голубых глаз и светлых или русых волос.

Светло-голубой цвет зрительно "открывает" лицо и придает образу легкости и чистоты.

Идеален для летних образов или делового стиля со свежим акцентом.

Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживаютАндре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)

Нежно-розовый и коралловый

Эти теплые, мягкие оттенки придают лицу природный румянец даже без макияжа.

Они прекрасно подходят как русым, так и брюнеткам с карими или ореховыми глазами.

Розовый и коралловый - настоящие спасители для усталой кожи: мгновенно делают вид более "живым".

Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживаютАндре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)

Молочный

Светлый теплый оттенок, освежающий любой образ и придающий ему мягкость.

Особенно красиво смотрится на женщинах со светлой или средней кожей, карими глазами, темными волосами.

Молочный цвет создает эффект природной нежности и гармонии.

Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживаютАндре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)

Совет от Андре Тана

"Выбирайте оттенки, которые подчеркивают именно ваши природные черты - тогда ваш образ всегда будет молодым, ярким и гармоничным", - советует дизайнер.

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