Минус 10 лет: Андре Тан назвал 5 оттенков, которые визуально омолаживают
Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про оттенки, которые обладают "омолаживающим эффектом".
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.
По его словам, эти цвета освежают лицо, смягчают черты и придают образу легкости. Главное - выбирать те оттенки, которые подчеркивают именно ваши природные особенности.
Лавандовый
Нежный пастельный оттенок лаванды создает эффект легкого свечения кожи и зрительно маскирует мелкие недостатки.
Идеально подходит светлокожим девушкам с голубыми или серыми глазами и светлыми волосами.
Этот цвет придает образу свежести и изысканности, делая черты лица более мягкими.
Андре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)
Светло-голубой
Прохладный и освежающий тон, который прекрасно подходит обладательницам зеленых или голубых глаз и светлых или русых волос.
Светло-голубой цвет зрительно "открывает" лицо и придает образу легкости и чистоты.
Идеален для летних образов или делового стиля со свежим акцентом.
Андре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)
Нежно-розовый и коралловый
Эти теплые, мягкие оттенки придают лицу природный румянец даже без макияжа.
Они прекрасно подходят как русым, так и брюнеткам с карими или ореховыми глазами.
Розовый и коралловый - настоящие спасители для усталой кожи: мгновенно делают вид более "живым".
Андре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)
Молочный
Светлый теплый оттенок, освежающий любой образ и придающий ему мягкость.
Особенно красиво смотрится на женщинах со светлой или средней кожей, карими глазами, темными волосами.
Молочный цвет создает эффект природной нежности и гармонии.
Андре Тан рассказал про цвета, которые омолаживают (скриншот)
Совет от Андре Тана
"Выбирайте оттенки, которые подчеркивают именно ваши природные черты - тогда ваш образ всегда будет молодым, ярким и гармоничным", - советует дизайнер.
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