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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1300 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб

Фото: за добу ворожа армія втратила більше ста одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 24 на 25 лютого російська армія втратила на війні проти України 1300 солдатів, 26 артилерійських систем і 122 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 869 530 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 182 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 168 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 23 652 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1299 од.;
  • засоби ППО - 1083 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 767 (+122) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38 582 (+138) од.;
  • спеціальної техніки - 3759 (+2) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках у Донецькій області, а також просунулися в Курській області.

Минулої ночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Київській області БпЛА пошкодили будинки і травмували жінку.

А в Сумах дрон влучив по житловому сектору, поранено двоє людей.

Вранці ворожа авіація атакувала Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95. Вибухи лунали в Черкаській та Житомирській областях.

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