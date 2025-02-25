За минулу добу росіяни втратили на фронті 1300 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб

За останню добу з 24 на 25 лютого російська армія втратила на війні проти України 1300 солдатів, 26 артилерійських систем і 122 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках у Донецькій області, а також просунулися в Курській області.
Минулої ночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Київській області БпЛА пошкодили будинки і травмували жінку.
А в Сумах дрон влучив по житловому сектору, поранено двоє людей.
Вранці ворожа авіація атакувала Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95. Вибухи лунали в Черкаській та Житомирській областях.
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