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Дроновий удар по житловому сектору Сум: в ДСНС показали наслідки

Суми, Вівторок 25 лютого 2025 07:19
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Дроновий удар по житловому сектору Сум: в ДСНС показали наслідки Фото: у ДСНС уточнили наслідки дронового удару по Сумах 25 лютого (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

Під час повітряних дронових ударів по Сумах цієї ночі, 25 лютого, російські загарбники атакували житловий сектор міста. Надзвичайники уточнили наслідки, та показали кадри з місця ворожого обстрілу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як поінформували рятувальники, через влучання БПЛА противника були пошкоджені житлові будівлі.

"25 лютого ворог атакував житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також у Службі розповіли, що рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

"За попередніми даними, поранено двох людей", - передали надзвичайники.

Удар "Шахедів" по Сумах

Раніше повідомлялося, що російські загарбники цієї ночі знову запустили дрони-камікадзе для повітряних ударів по Україні.

Під ранок стало відомо, що у Сумах було чути вибухи, й через ворожий дроновий удар була пошкоджена житлова багатоповерхівка. Міська влада розповіла, що "прильоти" ударних БПЛА типу "Шахед" були в районі озера Чеха. Постраждали дві людини.

Крім того, вранці у Сумах розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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