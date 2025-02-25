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За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1300 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб

Фото: за сутки вражеская армия потеряла более ста единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1300 солдат, 26 артиллерийских систем и 122 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 869 530 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 10 182 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 168 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 23 652 (+26) ед;
  • РСЗО - 1299 ед;
  • средства ПВО - 1083 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 767 (+122) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 582 (+138) ед;
  • специальной техники - 3759 (+2) ед.

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области, а также продвинулись в Курской области.

Минувшей ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киевской области БпЛА повредили дома и травмировали женщину.

А в Сумах дрон попал по жилому сектору, ранены два человека.

Утром вражеская авиация атаковала Украину крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95. Взрывы было слышно в Черкасской и Житомирской областях.

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Война в Украине