За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1300 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб

За последние сутки с 24 на 25 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1300 солдат, 26 артиллерийских систем и 122 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области, а также продвинулись в Курской области.
Минувшей ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киевской области БпЛА повредили дома и травмировали женщину.
А в Сумах дрон попал по жилому сектору, ранены два человека.
Утром вражеская авиация атаковала Украину крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95. Взрывы было слышно в Черкасской и Житомирской областях.
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