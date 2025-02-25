Російські окупанти просунулися на чотирьох напрямках: карти ISW

На фронті фіксується просування російських загарбників біля Часового Яру, Покровська та Великої Новосілки у Донецькій області. Також ворог просунувся і Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 25 лютого звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що росіяни просунулися в західній частині Лебедівки.

Російські війська атакували біля міжнародного кордону на північному сході Сумської області біля Журавки, на північний захід від Суджі в районі Свердликово, Лебедевки, Нікольського, Малої Локні, Погребки, на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки та Фанасіївки.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" заявив 24 лютого, що ЗСУ здійснили контратаку вздовж дороги H-07 Юнаківка - Суджа.

23 лютого та в ніч проти 24 лютого Сили оборони України завдали ударів із застосуванням безпілотників по об'єктах російської нафтогазової інфраструктури в Рязанській і Тульській областях.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки Міноборони та інші підрозділи ЗСУ у ніч проти 24 лютого завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу в місті Рязань.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко заявив, що Рязанський НПЗ входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії з переробною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, і що НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційне паливо та продукти нафтохімії.

Коваленко зазначив, що раніше ЗСУ завдавали ударів по Рязанському НПЗ у ніч з 23 на 24 січня та з 25 на 26 січня.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що уламки безпілотника впали на території невідомого підприємства в Рязанській області.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що 23 лютого Сили оборони завдали удару дронами по нафтобазі та спричинили пожежу в районі заводу "8 березня" біля Узлової Тульської області .

Губернатор Тульської області Дмитро Мілаєв заявив, що в ніч проти 23 лютого російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) начебто збили два безпілотника над Узловським і Киреевским районами.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

24 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 23 і 24 лютого наступали в районі Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

24 лютого російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, та не змогли просунутися. Війська РФ наступали 23 і 24 лютого в районі Західного, Дворічної, Фіголівки та Петропавлівки.

Пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ зберігають обмежені позиції в Дворічній.

Командир українського екіпажу БПЛА, який діяв на лінії Куп'янськ - Лиман, повідомив, що ворог намагається наступати невеликими піхотними групами, але ЗСУ знищують близько 70-80% російських штурмових груп на шляху до лінії фронту або в точках накопичення.

Також командир зазначив, що російські загарбники використовують велику кількість безпілотників FPV з волоконно-оптичними кабелями.

24 лютого війська РФ продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. Окупанти атакували в районі Загризового та в напрямку Новоплатонівки, Борівської, Андріївки, Богуславки, біля Копанок, на Шиївку, біля Новоєгорівки та у бік Чернещини 23 і 24 лютого.

Війьська РФ 24 лютого наступали на Лиманському напрямку, але не просунулися. Російські загарбники атакували в напрямку Зеленої Долини, біля Новолюбівки, Ямполівки, Торського і на Нове, в районі Кузьминого та Серебрянського лісництва 23 і 24 лютого.

Операція РФ №3 - Донецька область

24 лютого російські окупанти продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ 23 і 24 лютого атакували в районі Білогорівки та Івано-Дар'ївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України зберігають обмежені позиції в Білогорівці.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри від 24 лютого показують, що війська РФ просунулися вздовж траси Т-0504 Часів Яр - Костянтинівка на схід від Часового Яру.

23 і 24 лютого війська РФ наступали біля самого Часового Яру, в напрямку Оріхово-Василівки, в районі Ступочок і в напрямку Предтечиного.

Російський "воєнкор" заявляв, що українські війська контратакують на південь від Часового Яру.

Речник української бригади, яка діяла в районі Часового Яру, повідомив, що ворог наступає під час туману та опадів і насилу форсує канал Сіверський Донець - Донбас, особливо за допомогою механізованої техніки.

Речник також зазначив, що російські захисні сітки для безпілотників над трасою Часів Яр - Бахмут не є новими, і ворог встановив ці сітки у 2024 році.

24 лютого війська РФ наступали на Торецькому напрямку, але не просунулися. 23 і 24 лютого російські загарбники атакували біля самого Торецька та на схід від Торецька в районі Кримського.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 24 лютого показують, що росіяни просунулися на північ від Шевченка вздовж траси Т-0515 Покровськ - Андріївка.

Війська РФ наступали на північ від самого Покровська, в районі н.п. Водяне Друге, Промінь та розв'язки траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка, біля Миролюбівки, Леонтовичів, Котлиного, Удачного, Молодецького, Надіївки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Слов'янки, Троїцького, Успенівки, Преображенки, села Запоріжжя, Ясенового, Богданівки 23 і 24 лютого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська продовжують контратаки на південь і південний захід від Покровська.

Командир українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, заявив, що противник посилив ракетні та авіаційні удари по Покровську, оскільки ЗСУ продовжують успішно оборонятися від російських наземних атак у цьому районі.

24 лютого російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 23 і 24 лютого атакували в районі Андріївки, Костянтинополя та Улакли.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що загарбники просунулися на північний захід від Времівки (на захід від Великої Новосілки).

Війська РФ атакували в районі Новоочеретуватого, Скудного, Дніпроенергії, біля Бурлацького, Новосілки та Новополя 23 і 24 лютого.

"Південна вісь"

24 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Російські окупанти атакували біля Степового, Щербаків, Кам'янського та П'ятихаток 23 і 24 лютого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські загарбники періодично атакують з боку Роботиного та вздовж траси Т-0803 Новофедорівка - Новоданилівка.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Оріхівському напрямку, 24 лютого повідомив, що окупанти накопичують живу силу та намагаються підтягнути важку техніку, але активні наступальні дії не спостерігаються.

Речник також зазначив, що ворог не буде зосереджувати велику кількість техніки в цьому районі, оскільки військове командування РФ не вважає Оріхівський напрямок пріоритетним.

24 лютого війська РФ продовжували наступати на Херсонському напрямку, але не просунулися. Російські загарбники 24 лютого атакували в напрямку н.п. Садове.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 24 лютого інформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 92 бойових зіткнення.

У військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих атак досі фіксується на Покровському напрямку.