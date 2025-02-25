Російські дрони пошкодили будинки у Київській області: в ОВА показали наслідки
Вночі російські ударні дрони "Шахед" атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування житлової інфраструктури, поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОВА Миколу Калашника.
Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.
Частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
У Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.
Фото: т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/4585)
Атака дронів РФ і наслідки влучань
Вночі 25 лютого російські загарбники масштабно атакують Україну ударними дронами. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Зокрема, у Сумах ворожий дрон влучив у будинок, постраждавла людина.
Також загарбники атакували передмістя Харкова. У місті Дергачі пошкоджені будинки та є поранені серед цивільного населення.
Крім того, ближче до ранку російські терористи запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальнків Ту-95.
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