За минулу добу росіяни втратили на фронті 1300 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб
За останню добу з 24 на 25 лютого російська армія втратила на війні проти України 1300 солдатів, 26 артилерійських систем і 122 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 869 530 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 10 182 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 21 168 (+11) од.;
- артилерійських систем - 23 652 (+26) од.;
- РСЗВ - 1299 од.;
- засоби ППО - 1083 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 767 (+122) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 582 (+138) од.;
- спеціальної техніки - 3759 (+2) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках у Донецькій області, а також просунулися в Курській області.
Минулої ночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Київській області БпЛА пошкодили будинки і травмували жінку.
А в Сумах дрон влучив по житловому сектору, поранено двоє людей.
Вранці ворожа авіація атакувала Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95. Вибухи лунали в Черкаській та Житомирській областях.
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