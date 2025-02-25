За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1300 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб
За последние сутки с 24 на 25 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1300 солдат, 26 артиллерийских систем и 122 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 869 530 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 10 182 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 21 168 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 23 652 (+26) ед;
- РСЗО - 1299 ед;
- средства ПВО - 1083 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 767 (+122) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 582 (+138) ед;
- специальной техники - 3759 (+2) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на трех направлениях в Донецкой области, а также продвинулись в Курской области.
Минувшей ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киевской области БпЛА повредили дома и травмировали женщину.
А в Сумах дрон попал по жилому сектору, ранены два человека.
Утром вражеская авиация атаковала Украину крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95. Взрывы было слышно в Черкасской и Житомирской областях.
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