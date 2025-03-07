За минулу добу Росія втратила ще 1150 солдатів та десятки ББМ, - Генштаб

Протягом минулої доби, 6 березня, Сили оборони "відмінусували" ще близько 1150 російських терористів. Також були знищені десятки бойових броньованих машин (ББМ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Фото: втрати Росії від початку повномасштабної війни (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:

Втрати Росії у війні

Тим часом оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" показало роботу операторів дронів, які знищили склад з боєкомплектом й техніку ворога у Харківській області.

Також нещодавно Сили оборони знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку.

На початку січня українські бійці за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21".

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