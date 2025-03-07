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За минулу добу Росія втратила ще 1150 солдатів та десятки ББМ, - Генштаб

П'ятниця 07 березня 2025 07:26
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За минулу добу Росія втратила ще 1150 солдатів та десятки ББМ, - Генштаб Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 березня, Сили оборони "відмінусували" ще близько 1150 російських терористів. Також були знищені десятки бойових броньованих машин (ББМ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 882950 (+1150) осіб;
  • танків - 10264 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 21334 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 24124 (+16) од.;
  • РСЗВ - 1306 (+0) од.;
  • засоби ППО - 1096 (+0) од.;
  • літаків - 370 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 331 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28024 (+95).;
  • крилаті ракети - 3085 (+0).;
  • кораблі /катери - 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39678 (+72) од.;
  • спеціальна техніка - 3769 (+0).

За минулу добу Росія втратила ще 1150 солдатів та десятки ББМ, - Генштаб

Фото: втрати Росії від початку повномасштабної війни (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні

Тим часом оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" показало роботу операторів дронів, які знищили склад з боєкомплектом й техніку ворога у Харківській області.

Також нещодавно Сили оборони знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку.

На початку січня українські бійці за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21".

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