За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб
За прошедшие сутки, 6 марта, Силы обороны "отминусовали" еще около 1150 российских террористов. Также были уничтожены десятки боевых бронированных машин (ББМ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 882950 (+1150) чел;
- танков - 10264 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 21334 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 24124 (+16) ед.;
- РСЗО - 1306 (+0) ед.;
- средства ПВО - 1096 (+0) ед.;
- самолетов - 370 (+0) ед.;
- вертолетов - 331 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 28024 (+95) ед.;
- крылатые ракеты - 3085 (+0) ед.;
- корабли /катера - 28 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39678 (+72) ед.;
- специальная техника - 3769 (+0).
Фото: потери России с начала полномасштабной войны (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Потери России в войне
Тем временем оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" показала работу операторов дронов, которые уничтожили склад с боекомплектом и технику врага в Харьковской области.
Также недавно Силы обороны уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении.
В начале января украинские бойцы с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21".
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