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За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб

Пятница 07 марта 2025 07:26
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За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 марта, Силы обороны "отминусовали" еще около 1150 российских террористов. Также были уничтожены десятки боевых бронированных машин (ББМ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 882950 (+1150) чел;
  • танков - 10264 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 21334 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 24124 (+16) ед.;
  • РСЗО - 1306 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 1096 (+0) ед.;
  • самолетов - 370 (+0) ед.;
  • вертолетов - 331 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 28024 (+95) ед.;
  • крылатые ракеты - 3085 (+0) ед.;
  • корабли /катера - 28 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39678 (+72) ед.;
  • специальная техника - 3769 (+0).

За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб

Фото: потери России с начала полномасштабной войны (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

Тем временем оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" показала работу операторов дронов, которые уничтожили склад с боекомплектом и технику врага в Харьковской области.

Также недавно Силы обороны уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении.

В начале января украинские бойцы с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21".

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