За минувшие сутки Россия потеряла еще 1150 солдат и десятки ББМ, - Генштаб

За прошедшие сутки, 6 марта, Силы обороны "отминусовали" еще около 1150 российских террористов. Также были уничтожены десятки боевых бронированных машин (ББМ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: потери России с начала полномасштабной войны (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.25 ориентировочно составили:

Потери России в войне

Тем временем оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" показала работу операторов дронов, которые уничтожили склад с боекомплектом и технику врага в Харьковской области.

Также недавно Силы обороны уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении.

В начале января украинские бойцы с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21".

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