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ЗСУ за допомогою дронів знищили склад з боєкомплектом, БМП і танк росіян на Харківщині

Четвер 06 березня 2025 16:28
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ЗСУ за допомогою дронів знищили склад з боєкомплектом, БМП і танк росіян на Харківщині Фото: українські бійці завдавати ударів FPV-дронами по позиціях російських окупантів (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

На Харківщині українські бійці завдавати влучних ударів FPV-дронами по позиціях російських окупантів. Знищили склад з боєкомплектом й техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Українські захисники тримають оборону у Харківській області й наносять російським окупантам значних втрат в живій силі та техніці. При цьому ЗСУ знищують переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Як повідомляє ОСУВ "Хортиця", бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" вистежили ворожу техніку та склад з боєкомплектом.

"За результатами роботи екіпажів FPV-дронів знищили: БМП, танк, склад БК та авто противника. Уражено гармату та гусеничний мінний загороджувач", - зазначили в угрупованні військ.

Майстерне знищення техніки росіян полк безпілотних систем "Ахіллес" продемонстрував на відео.

"429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" продовжує виконувати бойові завдання на Харківщині. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслили в ОСУВ.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку. Було знищено дві бойові броньовані машини, два Камази, "буханка" з боєприпасами, мотоцикл, дві артилерійські гармати, зенітку, чотири міномети, а також РЕБ (радіоелектронну боротьбу) і антену.

Також українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21", було порушено логістику ворога.

А пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" за допомогою FPV-дронів знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області. Озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.

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