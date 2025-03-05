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ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку

Середа 05 березня 2025 12:25
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ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку Фото: ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ на Лиманському напрямку знищили понад десяток одиниць техніки ворога та систему РЕБ. Удари були здійснені пілотами безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Пілоти ударних безпілотників батальйону безпілотних систем, що діють на Лиманщині, за останні кілька днів знищили значну кількість російської техніки.

У результаті бойових дій було знищено дві бойові броньовані машини, два Камази, "буханка" з боєприпасами, мотоцикл, дві артилерійські гармати, зенітку, чотири міномети, а також РЕБ (радіоелектронну боротьбу) і антену.

Ці удари стали частиною постійної роботи українських сил на Східному напрямку, спрямованої на знищення техніки ворога та посилення оборонних позицій.

Нагадаємо, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21", також було порушено логістику ворога.

Крім того, в ночі з 27 на 28 січня, в місті Воронеж, Російська Федерація втратила два дорогих комплекси радіоелектронної боротьби Р-300Ж "Житель".

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