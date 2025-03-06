За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1140 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб
За останню добу з 5 на 6 березня, російські війська втратили у війні з Україною 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 881 800 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 10 261 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 21 311 (+7) од.;
- артилерійських систем - 24 108 (+21) од.;
- РСЗВ - 1306 од.;
- засоби ППО - 1096 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 929 (+80) од.;
- крилатих ракет - 3085 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 606 (+94) од.;
- спеціальної техніки - 3769 од.
Обстановка на фронті та російські повітряні атаки
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України мали успіх в Торецьку і біля Покровська.
Вночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Харкові ворожий дрон поцілив по багатоповерховому будинку в Салтівському районі. Сталися руйнування та є постраждалі.
У Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення. На місці прильоту виникла пожежа та загинула людина.
Крім того, напередодні ввечері терористи вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Зафіксовані масштабні руйнування у п'ятиповерховому готелі, є загиблі й поранені.
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