За минулу добу армія РФ втратила на фронті 1140 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб

За останню добу з 5 на 6 березня, російські війська втратили у війні з Україною 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:

Обстановка на фронті та російські повітряні атаки

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України мали успіх в Торецьку і біля Покровська.

Вночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Харкові ворожий дрон поцілив по багатоповерховому будинку в Салтівському районі. Сталися руйнування та є постраждалі.

У Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення. На місці прильоту виникла пожежа та загинула людина.

Крім того, напередодні ввечері терористи вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Зафіксовані масштабні руйнування у п'ятиповерховому готелі, є загиблі й поранені.

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