Українські захисники просунулися у Торецьку та під Покровськом: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися в районі Торецька. Також українські захисники мали успіх під Покровськом.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 6 березня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 5 березня продовжили наступальні операції в Курській області, але просунутися не змогли.

Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакують на півдні Суджанського району.

Російські війська 5 березня наступали поблизу міжнародного кордону в Сумській області, але не просунулися.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

5 березня російські окупанти продовжили наступальні дії на Харківському напрямку, та просунутися не змогли. 4 і 5 березня війська РФ наступали в районі Вовчанська.

Офіцер української бригади, яка діяла на Вовчанському напрямку, заявив, що російські загарбники атакують приблизно раз на тиждень групами по 6-7-солдатів та "практично" не використовують важку техніку.

Операція РФ №2 - Луганська область

5 березня російські окупанти продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в напрямку Красного Першого, Кам'янки, біля Голубівки, Петропавлівки та Піщаного 4 і 5 березня.

5 березня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що російські загарбники в невстановленому районі безуспішно намагалися переправитися на західний (правий) берег р. Оскіл.

В ОСУВ "Хортиця" 5 березня також повідомили, що підвищення температури та витончення льоду на річці Оскіл ускладнюють спроби росіян перетнути річку.

4 березня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська намагаються з'єднати окремі свої плацдарми поблизу Тополі (на північний схід від Куп'янська) та Дворічної (на південний захід від Тополі).

5 березня війська РФ продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але просунутися не змогли. Російські загарбники атакувалив районі Богуславки та Загризове, біля Надії та Греківки 4 і 5 березня.

Російський блогер заявив, що війська РФ вводять резерви та посилюють удари на Загризовому напрямку для ведення наступальних дій проти південного флангу угруповання ЗСУ під Куп'янськом.

5 березня війська РФ наступали на Лиманському напрямку, але успіху не мали. 4 та 5 березня російські окупанти атакували в районах н.п. Колодязі, Новомихайлівка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське, в районі Діброви та Серебрянського лісу.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 4 березня повідомив, що російські загарбники мають проблеми із забезпеченням передових позицій продовольством і водою.

Операція РФ №3 - Донецька область

5 березня війська РФ продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти 5 березня атакували в районі Білогорівки.

5 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, та успіху не мали. 4 і 5 березня війська РФ наступали біля самого Часового Яру, поблизу Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шултиного.

Речник української бригади, яка діє на напрямку Часового Яру, розповів, що окупанти більш активні у сніжну, туманну та дощову погоду, оскільки такі погодні умови погіршують здатність операторів безпілотників ЗСУ виявляти ворога.

Офіцер тієї ж української бригади повідомив, що росіяни змінюють свою тактику від спроб атакувати невеликими групами піхоти, які натомість тепер використовують погані погодні умови, та накопичують техніку для атаки.

Нещодавно Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, вказують на те, що ЗСУ просунулися вулицею Променева на південному заході Торецька.

Війська РФ наступали в самому Торецьку, біля Дачного, Диліївки та Дружби 4 і 5 березня.

Командир українського батальйону, який діє на Торецькому напрямку, 5 березня заявив, що окупанти провели ротацію та атакують на мотоциклах, баггі, всюдиходах (квадроциклах) та цивільній техніці. Він також зазначив, що воїни ЗСУ в цьому районі контратакують.

Російський "воєнкор" і колишній інструктор "Шторм-Z" 4 березня заявив, що військове командування РФ нещодавно перекинуло кілька підрозділів для стабілізації ситуації в Торецьку. Блогер стверджував, що кілька районів у Торецьку є "сірими зонами", які часто переходять із рук в руки.

Українські захисники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 5 березня показують, як війська РФ завдають ударів по кількох одиницях бронетехніки ЗСУ у східній частині Шевченка (на південь від Покровська), що вказує на те, що Сили оборони просунулися в цей район.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ використовували під час штурмових дій в районі Шевченка бронетехніку на батальйон, але експерти ISW не можуть підтвердити таке твердження.

Російські блогери розповідали, що Сили оборони України просунулися в межах Успенівки (на південний захід від Покровська) та північного (правого) берега річки Солона в західній частині Новосергіївки (на північ і захід від Успенівки).

Війська РФ наступали в районі Малинівки та Богданівки, на Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівку, Промінь, біля Лисівки, Піщаного, Успенівки, Преображенки, Котлиного, Удачного, на Горікове та в напрямку Сергіївки 4 і 5 березня.

Речник української бригади, що діє на Новопавлівському напрямку (на південний захід від Покровська), заявив, що окупанти діють невеликими групами по 4-5 солдатів та скидають піхоту за 4-5 км від лінії фронту, намагаючись захистити свою бронетехніку від ударів безпілотників ЗСУ.

5 березня війська РФ наступали на Курахівському напрямку, але не просунулися. 4 і 5 березня російські загарбники атакували поблизу Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки та Роздольного.

5 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Бурлацького, Привільного, Скудного та Вільного Поля 4 і 5 березня. Російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ контратакували біля Привільного..

Офіцер української бригади, яка діяла на напрямку Великої Новосілки, повідомив 5 березня, що ворог зосереджує свої зусилля на Скудне і Бурлацьке, і що військове командування РФ передислокувало туди частини трьох бригад і один мотострілецький полк.

Український офіцер також зазначив, що росіяни мають мало бронетехніки в цьому районі, і проводять піхотні атаки групами від 5 до 10 солдатів, після чого група з 20 осіб посилюється та закріплюється на ділянках, де атаки військ РФ були успішними.

"Південна вісь"

Російські загарбники 5 березня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не просунулися. 4 і 5 березня війська РФ атакували в районі Новоданилівки, Нестерянки та Кам'янського.

5 березня російські окупанти продовжили наступати на Дніпровському напрямку в Херсонській області, але не просунулися.

5 березня у Південному оперативному командуванні ЗСУ опублікувало кадри ударів по полігону російських загарбників у невстановленому місці в Херсонській області.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що найбільш активно російські окупанти діяли на Торецькому напрямку та в Курській області.