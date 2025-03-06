За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1140 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб
За последние сутки с 5 на 6 марта, российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 881 800 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 10 261 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 21 311 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 24 108 (+21) ед;
- РСЗО - 1306 ед;
- средства ПВО - 1096 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 929 (+80) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 606 (+94) ед;
- специальной техники - 3769 ед.
Обстановка на фронте и российские воздушные атаки
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