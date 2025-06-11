За минулу добу армія РФ втратила 1120 солдатів, 8 танків і РСЗВ, - ЗСУ
За останню добу з 10 на 11 червня, втрати російської армії на фронті становили 1120 солдатів і 184 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 999 200 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 10 927 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 22 783 (+15) од.;
- артилерійських систем - 29 016 (+34) од.;
- РСЗВ - 1413 (+1) од.;
- засоби ППО - 1183 од.;
- літаків - 416 од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 297 (+240) од.;
- крилатих ракет - 3337 (+7) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 51 579 (+124) од.;
- спеціальної техніки - 3914 (+2) од.
Повітряні атаки РФ
Зазначимо, що високі показники втрати росіян по дронах і ракетах, пов'язаний з масованим обстрілом України в ніч на 10 червня, головний удар якого був спрямований на Київ.
Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.
В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.
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