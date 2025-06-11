За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ
Фото: российские захватчики за сутки потеряли более 180 единиц техники (Getty Images)
За последние сутки с 10 на 11 июня, потери российской армии на фронте составили 1120 солдат и 184 единицы военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 999 200 (+1120) человек ликвидировано;
- танков - 10 927 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 22 783 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 29 016 (+34) ед;
- РСЗО - 1413 (+1) ед;
- средства ПВО - 1183 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 297 (+240) ед;
- крылатых ракет - 3337 (+7) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 579 (+124) ед;
- специальной техники - 3914 (+2) ед.
Воздушные атаки РФ
Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В результате ударов, в Харькове повреждены дома, есть погибшие и десятки раненых среди гражданского населения.
В Одесской области российские террористы повредили дронами дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.