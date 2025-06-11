За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ

Фото: российские захватчики за сутки потеряли более 180 единиц техники (Getty Images)

За последние сутки с 10 на 11 июня, потери российской армии на фронте составили 1120 солдат и 184 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.