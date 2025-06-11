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За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ

Среда 11 июня 2025 07:48
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За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ Фото: российские захватчики за сутки потеряли более 180 единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 10 на 11 июня, потери российской армии на фронте составили 1120 солдат и 184 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 999 200 (+1120) человек ликвидировано;
  • танков - 10 927 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 783 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 29 016 (+34) ед;
  • РСЗО - 1413 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1183 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 297 (+240) ед;
  • крылатых ракет - 3337 (+7) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 579 (+124) ед;
  • специальной техники - 3914 (+2) ед.

За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ

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