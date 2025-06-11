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Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Середа 11 червня 2025 00:11
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Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів Фото: росіяни знову атакують Україну ударними БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші дрони були помічені близько 20:00, вони рухалися у напрямку Харкова.

Близько 23:00 військові повідомляли про розвідувальні БпЛА на півночі Чернігівської області.

О 23:11 повідомлялося про рух групи ударних БпЛА через Херсонську область, курсом на Дніпропетровську область. Згодом вони змінили курс на Миколаївську область.

О 23:31 були виявлені безпілотники на межі Сумської та Харківської областей, рухалися курсом на Полтавську область.

О 23:38 ворожі БпЛА рухалися у напрямку Полтави, а також на сході Миколаївської області курсом на Кіровоградську область.

О 23:51 повідомлялося про рух дронів на Харків.

Станом на 23:48 карта повітряних тривог виглядала так:

Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Масована повітряна атака 10 червня

В ніч на вівторок, 10 червня, російський агресор знову масовано атакував Україну з повітря.

За кілька годин по країні одночасно з кількох напрямків було випущено більше 300 дронів, також 2 балістичні ракети і 5 крилатих.

Центром удару став Київ. У місті зафіксовані численні пожежі від падіння уламків, пошкодження будинків, автомобілів. Виявлено тіло загиблої літньої жінки.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл одним з наймасштабніших за весь період повномасштабної війни.

Крім того, через атаку дронів сталися численні руйнування будинків і медичних закладів в Одесі.

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