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Росія вночі атакувала Одеську область: пошкоджено дачі та авто

Середа 11 червня 2025 06:58
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Росія вночі атакувала Одеську область: пошкоджено дачі та авто Фото: пожежа на одному з місць атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 11 червня, росіяни атакували Одеську область дронами. Внаслідок атаки були пожежі та зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одеській області в ніч на 11 червня (t.me/dsns_telegram)

Надзвичайники додали, що обійшлося без постраждалих.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни масовано атакували дронами Одесу.

Унаслідок обстрілу в місті було зафіксовано масштабні пожежі. Незабаром після атаки стало відомо, що дрони РФ поцілили в цивільні об'єкти. Серед них - пологовий будинок, житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, і навіть було загоряння на території Одеського зоопарку.

Крім того, у місті були загиблі та постраждалі.

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