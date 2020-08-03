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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:34
ПФУ начал финансирование пенсий за месяц
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

В первый день на пенсии направлено 1,2 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 3 августа 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование пенсий за месяц

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июля 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Всего за июль на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в июне 2020 года (38,8 млрд гривен).

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%.

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