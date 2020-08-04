Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх категорій

Фото: пенсії в Україні будуть проіндексовані (РБК-Україна)

Міністерство готує індексацію для всіх пенсіонерів без винятків

В українському уряді планують провести індексацію пенсій для всіх пенсіонерів. На сьогодні пенсії для деяких категорій не індексуються.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, міністерство буде ініціювати зміни до законодавства щодо індексації всіх пенсій.

"У нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсій була без виключень для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії... і військові не індексуються, і державні службовці, і вчені, і журналісти. Тому я хочу, щоб люди знали, що є така проблема, і її треба виправляти", - додала Лазебна.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 3 серпня розпочав фінансування пенсій за місяць; на виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.

Крім того, Кабінет міністрів схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тисячі членів сімей військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ОНС.

Допомога виплачуватиметься членам сім'ї, які втратили годувальника і розмір пенсії яких не досягає 7800 гривень. Якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім'ї, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі, що не досягає до 6100 гривень на кожного з членів сім'ї.