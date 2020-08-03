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Кадровые вопросы и пенсии: Кабмин провел внеочередное заседание

Киев, Понедельник 03 августа 2020 12:22
Кадровые вопросы и пенсии: Кабмин провел внеочередное заседание
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине повысят пенсии семьям погибших на Донбассе военных

Кабинет министров Украины утром 3 августа провел внеочередное заседание. На повестке дня были кадровые вопросы и повышение пенсий семьям военных.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

По его словам, на заседании приняли ряд кадровых решений. В частности, государственным секретарем Министерства финансов Украины назначили Дмитрия Самоненко (контракт на период карантина), а также согласовали назначение Антона Бендика и.о. директора Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, по поручению президента Украины Владимира Зеленского Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документ предусматривает повышение пенсионных выплат для 9,6 тысячи членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе; размер выплаты составляет 685 гривен.

Кроме того, стало известно, что в Кабмине готовят программу повышения пенсий на 2021 год.

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