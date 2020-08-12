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У Мінську затримали двох українських журналістів

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 18:59
У Мінську затримали двох українських журналістів
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Зв'язок з ними зник

У Мінську затримали двох українських журналістів. Зв'язок з ними зник.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

"Нові затримання журналістів у Мінську. У районі Площі Перемоги затримано Костянтин Реуцький (Громадське телебачення) та Євген Васильєв. Їх затримали працівники ДАІ, зв'язок з ними зник", - йдеться в повідомленні.

"Громадське" уточнює, що Реуцький працював у виданні, а зараз є волонтером організації "Восток SOS", як і Васильєв.

Чоловіків затримали, найімовірніше, за фільмування упіймання іншого чоловіка силовиками.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України озвучило позицію щодо протестів у Білорусі, закликавши владу і суспільство до діалогу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, у ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести у 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

Раніше глава МВС Білорусі Юрій Караєв взяв питання роботи білоруських та іноземних журналістів на акціях протесту на особистий контроль.

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