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Глава МВД Беларуси взял вопросы работы журналистов на личный контроль

Беларусь, Среда 12 августа 2020 17:29
Глава МВД Беларуси взял вопросы работы журналистов на личный контроль
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com AnonOpsSE)
Автор: Юлия Струк

В МВД также прокомментировали задержания журналистов на акциях протеста

Глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял вопросы работы белорусских и иностранных журналистов на акциях протеста на личный контроль. В ведомстве также прокомментировали задержания сотрудников СМИ в ходе таких акций.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram-канале.

"Вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел", - указано в сообщении.

В МВД также заявили, что в подавляющем большинстве случаев задержанных сотрудников СМИ отпускают без составления административного протокола.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - отметил Караев на рабочем совещании.

Глава МВД также призвал журналистов не рисковать собой на акциях протеста.

Напомним, журналисты телеканала "Дождь", которых ранее задержали в Минске после разговора с главной оппоненткой Александра Лукашенко Светланой Тихановскй, вернулись в Россию.

Как писало РБК-Украина, в Минске также задержали координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы.

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