МИД Украины озвучил позицию по протестам в Беларуси

Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)

Министр пожелал белорусам найти "общественный баланс"

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных. Украина призвает к диалогу между властями страны и обществом.

Об этом заявил в эфире "Радио НВ" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр пожелал белорусам найти "общественный баланс".

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки”, - заявил он.

Однако, МИД Украины не готов пока дать оценку результатам выборов в стране.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

Ранее сообщалось, что Литва требует ввести санкции против ответственных за применение силы в Беларуси.