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В Минске ввели меры, похожие на военное положение, - правозащитник

Минск, Понедельник 10 августа 2020 15:52
В Минске ввели меры, похожие на военное положение, - правозащитник
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Власти применили к демонстрантам резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты

Заместитель главы правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявил, что во время протестов в Минске были введены меры, похожие на военное положение. По его словам, власти готовились к массовым задержаниям после завершения голосования.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стефанович отметил, что акции протеста прошли во всех областных центрах и некоторых крупных районах Беларуси.

"Фактически меры, аналогичные военному положению, были введены в Минске перед выборами. Введены внутренние войска, полиция, скоординированная блокада города. Визиты Александра Лукашенко в воинские части, предупреждения о том, что армию можно использовать для наведения порядка, - все это говорит о том, что власти ожидали, что результаты выборов вызовут всплеск недовольства", - сообщил правозащитник.

Он добавил, что власти использовали против демонстрантов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты, что является "абсолютно несоразмерным и жестоким насилием".

"Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на власти Беларуси. Потому что власть должна способствовать мирным собраниям. Люди вышли, потому что не согласны с результатами выборов, которые не соответствовали даже минимальным стандартам", - добавил Стефанович.

Напомним, в Беларуси 9 августа завершилось голосование на выборах президента, по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.

После голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

По данным МВД Беларуси, в ходе столкновений пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали около 3 тысяч человек в результате протестов.

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