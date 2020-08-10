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Лукашенко признал применение резиновых пуль против протестующих

Минск, Понедельник 10 августа 2020 15:45
Лукашенко признал применение резиновых пуль против протестующих
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Силовики использовали резиновые пули против демонстрантов, когда те пытались штурмовать минское РУВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в ночь после выборов сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули против демонстрантов. При этом он отметил, что пули использовались лишь единожды.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, резиновые пули использовали, когда протестующие пытались штурмовать минское РУВД и напали на милиционера.

"Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция - молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии", - заявил глава государства.

При этом он выразил мнение, что правоохранительные органы действовали мягко.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова одерживает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске для разгона протестующих силовики применили водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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