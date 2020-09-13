В Минске начались задержания

В Минске, где сегодня планируется масштабная акция протеста, начались задержания. Неизвестные в балаклавах задерживают людей с красно-бело-красными флагами.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

По информации издания, задержания начались на улице Маяковского. Там, вооруженные люди начали задерживать людей с флагами, которые шли по улице.

Напомним, сегодня в Минске должна состояться акция "Марш героев" в поддержку всех, кто проявил себя во время предыдущих протестов. Митингующие требуют провести новые президентские выборы, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в преступлениях против участников акций протеста.

Перед началом акции в центр столицы Беларуси начали стягивать военную технику и автозаки.

Кроме того, во время акций протеста в субботу, 12 сентября, в Беларуси задержали более 100 митингующих, больше всего задержанных в Минске.