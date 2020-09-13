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В Минск перед началом акций протеста стягивают военную технику

Минск, Воскресенье 13 сентября 2020 11:13
В Минск перед началом акций протеста стягивают военную технику
Фото: военная техника в Минске (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Минске планируется проведение масштабной акции протеста под названием "Марш героев". Перед началом акции в белорусскую столицу начали стягивать автозаки и военную технику.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Издание опубликовало видео, на котором колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.

Отметим, каждые выходные в Минске проходят масштабные акции протеста из-за фальсификации выборов президента. Акции протеста в стране продолжаются с 9 сентября. В минувшее воскресенье протестующие вновь приходили к резиденции действующего президента Александра Лукашенко, которую охраняли военные БТР и силовики.

Кроме того, вчера в Минске прошел женский марш в поддержку арестованных членов координационного совета оппозиции.

На площади Свободы в Минске силовики разогнали протестующих, которые также планировали принять участие в женском марше.

По данным правозащитников, вчера во время акций протеста силовики задержали около 70 человек, среди них и журналисты.

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