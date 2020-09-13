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У Мінську почалися затримання

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську, де сьогодні планується масштабна акція протесту, почалися затримання. Невідомі у балаклавах затримують людей з червоно-біло-червоними прапорами.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

За інформацією видання, затримання почалися на вулиці Маяковського. Там, озброєні люди почали затримувати людей з прапорами, які йшли вулицею.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську має відбутися акція "Марш героїв" у підтримку всіх, хто проявив себе під час попередніх протестів. Мітингувальники вимагають провести нові президентські вибори, звільнити всіх політв'язнів та покарати винних у злочинах проти учасників акцій протесту.

Перед початком акції у центр столиці Білорусі почали стягувати військову техніку та автозаки.

Крім того, під час акцій протесту в суботу, 12 вересня, у Білорусі затримали понад 100 мітингувальників, найбільше затриманих у Мінську.

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