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Во время субботних протестов в Беларуси задержали более 110 человек, - МВД

Минск, Воскресенье 13 сентября 2020 12:14
Во время субботних протестов в Беларуси задержали более 110 человек, - МВД
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время субботних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали 114 граждан. Наибольшее количество задержанных в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

В ведомстве утверждают, что 12 сентября в пяти регионах страны прошло 12 акций протеста, участие в которых в целом приняли не более 1700 граждан.

В то же время на поддержку властей, по данным ведомства, прошло 7 массовых мероприятий, а участие в них приняли якобы более 50 тысяч человек.

В Минске силовики задержали 99 человек, из них 87 поместили в изоляторы до рассмотрения их дел в суде.

Напомним, ранее правозащитники сообщали о задержании около 70 человек во время акций протеста в Минске.

Кроме того, среди задержанных журналисты иностранного телеканала "Белсат", их собираются судить по двум статьям.

Как писало РБК-Украина, вчера силовики разогнали акцию протеста на площади Свободы в Минске.

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