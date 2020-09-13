ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске демонстранты начали строить баррикады

Автор: Игорь Литвиненко

В Минске на улице Тимирязева демонстранты пытаются возвести баррикады. Для этого используют подручные средства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в районе "Минск-Арены" начались массовые задержания. Часть демонстрантов направилась в сторону стелы "Минск - город-герой".

По информации "Интерфакс-Запад", протестующие приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы. Движение транспорта по улице отсутствует.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня в Беларуси уже 36-й день продолжаются массовые протесты.

Как писало РБК-Украина, с начала суток Министерство внутренних дел Беларуси официально заявило о 250 задержанных участников протестов.

Также сообщалось, что в Беларуси вновь ограничили работу интернета.

Кроме этого в Минске силовики применили оружие. Во время того, как колонна демонстрантов встретилась с правоохранителями на улице Нововиленской, со стороны силовиков прозвучал предупредительный выстрел вверх.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Минскпротест