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У Мінську демонстранти почали будувати барикади

Автор: Игорь Литвиненко

У Мінську на вулиці Тімірязєва демонстранти намагаються звести барикади. Для цього використовують підручні засоби.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що в районі "Мінськ-Арени" почалися масові затримання. Частина демонстрантів попрямувала у бік стели "Мінськ - місто-герой".

За інформацією "Інтерфакс-Захід", протестувальники приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали. Рух транспорту по вулиці відсутній.

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Нагадаємо, сьогодні у Білорусі вже 36-й день тривають масові протести.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку доби Міністерство внутрішніх справ Білорусі офіційно заявило про 250 затриманих учасників протестів.

Також повідомлялося, що у Білорусі знову обмежили роботу інтернету.

Крім цього у Мінську силовики застосували зброю. Під час того, як колона демонстрантів зустрілася з правоохоронцями на вулиці Нововиленской, з боку силовиків пролунав попереджувальний постріл вгору.

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