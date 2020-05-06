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Украина предлагает перезагрузить ТКГ с привлечением переселенцев

Новости » Политика     06.05.2020 - 16:59
Украина предлагает перезагрузить ТКГ с привлечением переселенцев
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Украина рассчитывает на переселенцев как на представителей ОРДЛО

Украина официально предлагает привлечь переселенцев к работе подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что в ходе сегодняшних переговоров украинская сторона предложила привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц как представителей ОРДЛО. Ермак уточнил, что участники контактной группы будут привлекать их к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими соглашениями.

"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - говорится в сообщении.

Напомним, впервые о привлечении представителей отдельных районов Донбасса к переговорам заговорили после заседания Контактной группы 11 марта 2020, после которого был принят протокол с пунктом о создании Консультативного совета. Оппозиция раскритиковала данную идею, связывая ее с якобы попыткой легитимизации "ДНР" и "ЛНР".

В начале апреля Москва обвинила Францию и Германию в срыве инициативы о создании Консультативного совета.

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Новости Украины ДонбасспереселенцыАндрей ЕрмакКонтактная группа
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